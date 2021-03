Sardegna: domani e domenica screening anti-Covid "Sardi e sicuri" fa tappa a Cagliari, domenica i primi vaccini per gli over 80 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 8 marzo via alle adesioni alla campagna di vaccinazione anche per il personale docente e non docente delle scuole statali che potranno registrarsi sul portale regionale dedicato solo dopo aver ricevuto l'sms, mentre dal 15 marzo lo potranno fare liberamente. La campagna "Sardi e sicuri" ha permesso di eseguire finora 150 mila i test su 103 Comuni nelle prime tre tappe dello screening sulle aree dell'Ogliastra, Nuoro e Medio Campidano. Le sedi individuate per l'esecuzione dei test, dislocate nei quartieri del capoluogo, sono in tutto diciassette, di cui tre nella municipalità di Pirri. Circa seicento gli uomini e le donne in campo, tra medici, infermieri, tecnici informatici e volontari. I cittadini d'età superiore ai dieci anni possono partecipare allo screening liberamente e gratuitamente presentandosi nei punti designati muniti di tessera sanitaria e indicando un numero di cellulare a cui saranno inviate le indicazioni e le credenziali per il ritiro del referto online. "Il progetto 'Sardi e sicuri' - afferma il presidente della Regione, Christian Solinas - rappresenta un'opportunità per l'Isola. La Sardegna ha raggiunto un risultato straordinario, grazie all'impegno dei cittadini e di tutte le persone che nel corso dell'emergenza hanno combattuto in prima linea contro il virus. Dobbiamo mantenere la classificazione di zona bianca e per questa ragione servirà ancora la massima responsabilità da parte di tutti. L'individuazione dei casi di positività attraverso il tampone ci consente di interrompere le catene di contagio e frenare la diffusione del Covid. Test e vaccini - conclude il presidente - sono la nostra arma vincente per sconfiggere il virus sul nostro territorio. La due giorni di screening a Cagliari, così come già accaduto nel Medio Campidano, sarà un'importante occasione anche sul fronte delle immunizzazioni". (Rsc)