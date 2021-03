Sardegna: da lunedì test obbligatori per chi arriva nell'isola, Solinas ha firmato l'ordinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obiettivo, preservare la zona bianca per la Sardegna. Il governatore Christian Solinas ha firmato un'ordinanza, valida dall'8 al 24 marzo, che dispone che i passeggeri che intendono raggiungere la Sardegna, prima di imbarcarsi dovranno registrarsi accedendo alla sezione "Nuovo coronavirus" nella home page del sito istituzionale della regione Sardegna o mediante l'applicazione "Sardegna sicura" scaricabile dagli app-store per sistemi operativi Ios e Android. Ogni passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e a un documento d'identità in corso di validità: possibile anche inserire gli eventuali passeggeri minorenni. La compagnia aerea o marittima dovrà verificare la ricevuta dell'avvenuta registrazione. Stesse regole anche per chi arriva non servendosi di aerei o navi di linea: in tal caso i comandanti o gli armatori sono tenuti a verificare, preliminarmente all'imbarco, il possesso della ricevuta di avvenuta registrazione, vietando l'imbarco ai soggetti non muniti. I nominativi, seguendo le disposizioni di legge, saranno inseriti in un database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le Forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende sanitarie territorialmente competenti. Allo scadere delle due settimane i dati verranno eliminati: i dati personali non sanitari raccolti potranno essere conservati dall'amministrazione regionale per finalità statistiche ed informative. (segue) (Rsc)