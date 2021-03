Sardegna: sindaco La Maddalena proroga al 12 marzo il periodo di chiusura totale dell'isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogata fino al prossimo 12 marzo la zona rossa a La Maddalena. Lo ha reso noto il sindaco, Fabio Lai, che in un post pubblicato sui social network ha ufficializzato l'allungamento del periodo di chiusura totale per l'isola che sarebbe dovuto terminare oggi. "Che la curva di contagio sia cresciuta a livello esponenziale ormai è un dato inconfutabile. In meno di un mese siamo passati da 5 casi a 64 - ha scritto il primo cittadino -. A seguito di colloqui con l'assessorato alla Sanità e con l'azienda sanitaria, si è ritenuto necessario estendere la zona rossa per un'ulteriore settimana. Domani comunicheremo le nuove restrizioni, in quanto adegueremo l'ordinanza alle norme nazionali previste dal dpcm Draghi. Vi chiedo aiuto davvero affinché questo ulteriore sacrificio non sia inutile". Nella Sardegna bianca spiccano altre zone rosse: si tratta di Bono, che rimarrà chiusa fino a domani, 6 marzo, e San Teodoro, il cui periodo di chiusura si prolungherà fino al prossimo 10 marzo. I tre Comuni attualmente in zona rossa hanno chiesto alla Regione "l'attuazione di una campagna vaccinale di massa e la predisposizione di ristori per tutte le attività colpite dalla crisi economica, causata dall'emergenza epidemiologica". (Rsc)