Piemonte: gestione dei rifiuti, pronto il piano di indirizzo regionale

- Gestire i rifiuti nell’ottica della promozione dell’economia circolare e del recupero energetico, nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea, adottare misure per ridurre gli sprechi alimentari, promuovere il riutilizzo, ma anche tener conto nella pianificazione degli scarti derivanti dalle raccolte differenziate. Questi i punti fondamentali dell’atto di indirizzo per l’aggiornamento della programmazione e la gestione dei rifiuti presentato ieri nella Giunta del Piemonte. “Un passaggio cruciale per proseguire nella riforma del mondo dei rifiuti per raggiungere obiettivi importanti nella tutela ambientale e del rilancio economico della regione – commenta l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati - Ci sono grandi opportunità che andranno sviluppate attraverso il miglioramento tecnologico e l'adozione di nuove strategie virtuose ed ecosostenibili”. Del documento verrà data informativa alla V commissione consiliare, convocata per la prossima settimana, e successivamente verrà portato in Giunta per l’approvazione. Gli obiettivi, fissati dall’Unione Europea prevedono tre step, a breve, medio e lungo termine. (segue) (Rpi)