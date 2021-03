Covid: De Luca, continua sperequazione su vaccini a danno della Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sperequazione in distribuzione. A oggi consegnate 530mila dosi di vaccini, il Lazio ha avuto 100mila dosi in più, con 630mila, il Veneto 543mila, la Lombardia 1.077.000 dosi. Qualche minuto fa nell’incontro tra Conferenza Regioni e ministri del governo Draghi e nuovo commissario all’emergenza ho riproposto questo problema: entro mese di aprile dobbiamo avere la dose in più di vaccini che ci consenta di avere la proporzione di vaccini adeguata alla popolazione della Campania". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)