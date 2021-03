© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevediamo investimenti da decine di milioni di euro per riconversione industriale per la produzione di vaccino in Campania. Siccome questo problema ce lo trascineremo, oltre che aspettare la distribuzione da parte del governo ci stiamo muovendo in questa doppia direzione". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)