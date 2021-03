© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo che il minimo dei controllo almeno su chi non indossa la mascherina. Noi stiamo facendo l’impossibile non solo per la vaccinazione ma per raggiungere obiettivi: forniture vaccino estero e produzione in Campania di vaccini per i nostri concittadini". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)