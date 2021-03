Campania: De Luca, da trent'anni si fanno soltanto chiacchiere su Bagnoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri si è celebrato l’anniversario dell’incendio a Bagnoli, alla Città della Scienza. A mio parere il progetto di recupero deve essere uno di quelli da proporre nel Recovery Plan. A Bagnoli non sono mancati soldi ma la capacità amministrativa. Credo che questo possa essere uno dei grandi progetti di trasformazione urbana di tutta la Regione. Il territorio è benedetto da Dio, un pezzo della fascia costiera di una bellezza sconvolgente. Potrebbe essere una miniera ma stiamo da trent’anni a parlare e non fare nulla. Ci sarebbe da vergognarsi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)