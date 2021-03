Covid: De Luca, situazione pesante anche nelle famiglie in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul piano della ricerca per individuare le varianti del nostro territorio. La situazione è pesante. Dobbiamo essere estremamente attenti, senso di responsabilità e capire che siamo di fronte a terza ondata. Non è un problema banale. Abbiamo realtà nelle famiglia dove le situazioni diventano drammatiche: la mamma contagiata e ricoverata, il padre cardiopatico, restano i bambini a casa e necessità di seguirli con medici dell’Usca. I problemi diventano gravi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)