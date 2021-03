Covid: De Luca, vergognosa scelta del governo di spostare le elezioni a ottobre mortifica la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Volevo segnalare una decisione del governo nazionale e avrà ricaduta pesante sul mondo della scuola. La considero grave, sbagliata e irresponsabile: decide di spostare la data delle elezioni amministrative, stanno pensando di votare il 4 ottobre. Il che significa che il 4 settembre vanno presentate le liste. E ancor una volta ci sarà totale distrazione delle istituzioni e del governo rispetto al problema della scuola. Cosa di una gravità unica. È stata già fatta a settembre dello scorso anno. Si dovrebbe andare a votare tra giugno e luglio". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Ma in Italia le cose ragionevoli non si fanno. Per l’ennesima volta la politica politicante con l’intesa di tutti i partiti calpesterà gli interessi della scuola. Quando chiudiamo per ragioni sanitarie per difendere la vita non manca chi fa ricorsi al Tar. Mi apsetterei una rivolta dal mondo della scuola ma non ho sentito neanche una voce critica: una vergogna doppia". (Ren)