Covid: De Luca, grati a personale medico, in Campania vaccinazioni come in Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione è in corso, stiamo facendo lavoro eccellente per ultra 80enni e mondo della scuola. Devo fare i complimenti alle nostre strutture sanitarie: le prestazioni che stiamo offrendo sono di qualità eccezionale. arrivano lettere e testimonianze di anziani che vanno ai centri di vaccinazione e ricevono accoglienza come Svizzera e Svezia. Orgogliosi e grati a personale medico". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)