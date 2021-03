Emilia Romagna: approvato bando da 2,5 milioni per sostenere spettacolo e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eventi musicali, teatrali, circensi, iniziative che riguardano cinema, videoarte e letture. Parte il bando regionale per ottenere contributi per iniziative di promozione culturale: un altro filone di finanziamento regionale oltre a quelli offerti dalla legge sullo spettacolo e quella sul cinema, per continuare a sostenere la cultura in tutte le sue forme in un anno reso difficilissimo dalla pandemia. L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna: "L’avviso è stato approvato dalla giunta regionale e pubblicato sul Burert, con risorse disponibili pari a 2,5 milioni di euro per il 2021. E’ rivolto alle associazioni di promozione sociale o di volontariato iscritte ai registri regionali con sede nel territorio regionale, Istituzioni culturali, Comuni e Unioni comunali". (Ren)