Covid: Nardella (Uil), detenuti pericolosi ricoverati in corsia presso l'ospedale di Sulmona? Perché? (2)

- "Da una disamina fatta dei perché ciò sia avvenuto - osserva Nardella - sembra essere emersa una motivazione, qual è quella della carenza di personale sanitario, che seppur condivisibile non può portare a non evidenziare i disagi di varia natura, compreso quello che potrebbe aver provato i restanti pazienti nel vedere uomini in divisa (ed ovviamente armati) far loro 'compagnia', che si sono potuti creare. Sono stati spesi non pochi soldi per realizzare il repartino penitenziario e già questo basterebbe per essere infuriati nel non vederlo utilizzare. Se a ciò ci sommiamo il fatto che per assicurare la scorta vengono utilizzati diverse altre unità di polizia penitenziaria provenienti da una realtà carceraria notoriamente deficitaria dal punto di vista dell'organico la sofferenza è servita. Nei prossimi giorni - conclude ancora Nardella - interrogherò l'Asl in merito. La speranza potrebbe essere quella di vedere, attraverso l' integrazione di sufficiente personale dell'Unità operativa di chirurgia, definitivamente risolta la questione. Se ciò non sarà possibile non potrò che chiedere alla Direzione del carcere di spostare altrove i futuri ricoveri dei detenuti provenienti dal penitenziario peligno". (Gru)