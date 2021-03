Covid: De Luca, arrivata la terza ondata, Campania in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia. In Campania da oltre una settimana registriamo sui 2.500 nuovi positivi al giorno. Significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per 25mila persone, condizioni impossibili perché abbiamo personale impegnato su vaccinazioni. Siamo arrivati dove era prevedibile". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)