Covid: De Luca, Campania zona rossa anche a causa della mancanza dei controlli

- "La prima ragione dell’esplosione è questa: diffusione generale di varianti Covid in tutta Italia e la Campania è tra le Regioni più esposte perché siamo Regione a più alta densità abitativa. La seconda ragione è data dai comportamenti scorretti: non solo perché si è determinato clima di rilassamento generale – in alcuni fine settimana spiagge gremite come a Ferragosto – ma perché in tanti territori a fianco ad atteggiamenti di scorrettezza abbiamo registrato assoluta mancanza di controllo". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)