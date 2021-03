Covid: De Luca, sbagliato pensare di poter somministrare una sola dose di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sola dose di vaccini? Se tu prendi un antibiotici per due giorni anziché cinque, va a finire che infezione non la distruggi e rischi di avere resistenza a quel tipo di farmaco. Se non annienti con il vaccino rischi di determinare una resistenza di quel virus a quel vaccino. Se non completi la cura dell’antibiotico". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)