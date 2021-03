© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi investiamo 37 milioni per voucher per l’acquisto di tablet, computer per didattica a distanza. Vedremo quello che si dirà nel mondo della scuola quando sarà approvato il rinvio a ottobre delle elezioni amministrative". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)