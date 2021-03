Campania: De Luca, al lavoro per disinquinamento del mare da Caserta al Cilento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è svolta qualche giorno fa a Sorrento la bella iniziativa degli Stati generali del Turismo con nuovo ministro Massimo Garavaglia. Abbiamo riconfermato l’impegno della Regione per intervento su mobilità, ambiente, infrastrutture. Stiamo lavorando per disinquinamento del mare in Campania, da Caserta al Cilento col potenziamento dei depuratori. Lavori vanno avanti con grande intensità". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)