Covid: De Luca, al lavoro per produzione del vaccino in Campania

- "Sul medio periodo stiamo lavorando su due direzioni: una, cercare forniture aggiuntive di vaccini sul piano internazionale. Non appena avremo concluso contratti ve ne daremo notizia. Da quindici giorni lavoriamo a stipula. La somministrazione avverrà quando ci sarà autorizzazione delle autorità sanitaria e ci prepariamo ad avere qualche dose di vaccino in più. Sennò ci vorranno anni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)