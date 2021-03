Covid: De Luca, Campania completa vaccinazione su personale scolastico, Lombardia inizia l'8

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una settimana completiamo vaccinazione AstraZeneca a personale scolastico prenotato. Risultato straordinario. In Lombardia iniziano il giorno 8. Noi il10 avremo finito. Si stanno iscrivendo sulla piattaforma regionale nostri concittadini del personale universitario e forze armate, forze dell’ordine: continuiamo a produrre uno sforzo enorme sulla base dei vaccini a disposizione". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)