Covid: De Luca, Regione Campania investirà in bioreattori

- "Il secondo piano è quello della produzione della vaccino in Campania. Vi sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con aiuto finanziario rilevante della Regione con le tecnologie necessarie, bioreattori in particolare, per infialamento vaccino e distribuzione. È operazione che richiederà non meno di quattro mesi se riusciamo a chiudere accordi con aziende". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)