Covid: Ciarambino (M5s), rimborsi illegittimi a cliniche private in Campania, evitato danno di 38 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al nostro esposto alla Procura della Corte dei Conti, abbiamo evitato un danno di 38 milioni di euro alle casse della sanità regionale della Campania". Lo dichiara la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. "L'inchiesta della magistratura contabile - prosegue - ha infatti accertato ciò che abbiamo denunciato per mesi, ovvero che era assolutamente illegittimo prevedere un compenso per le cliniche private per prestazioni a pazienti Covid mai svolte, unicamente sulla base di una disponibilità manifestata. Dunque, avevamo pienamente ragione nel contestare l'accordo che la Regione Campania ha stipulato con l'associazione delle cliniche private il 28 marzo dello scorso anno, in base al quale le cliniche private avrebbero dovuto ricevere il 95 per cento di quanto percepiscono lavorando a pieno regime, pur in assenza di prestazioni erogate. Spese che sarebbero state coperte a prescindere, dunque anche se non un solo posto letto fosse stato occupato. A causa di quell'accordo sono state infatti pagate, 'vuoto per pieno' strutture private che magari non hanno ospitato alcun paziente Covid". (segue) (Ren)