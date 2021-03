Covid: Ciarambino (M5s), rimborsi illegittimi a cliniche private in Campania, evitato danno di 38 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo una parte del danno complessivo stimato in 46 milioni di euro si era già compiuto - aggiunge Ciarambino - come sottolineato dal quotidiano La Repubblica, con rimborsi erogati per ben 8 milioni di euro, più della metà del quale è andato a strutture concentrate nella Asl di Salerno. Col nostro esposto abbiamo però evitato che rimborsi per ulteriori 38 milioni venissero erogati. Il paradosso è che molte cliniche, a seguito del blocco dei ricoveri disposto nella prima fase pandemica, avevano messo in cassa integrazione molti lavoratori, riducendo così le prestazioni al minimo, ma pretendendo di essere rimborsate come se avessero lavorato con tutti gli organici a disposizione". "È apparso fin da subito evidente – conclude Ciarambino - che s'intendeva avvantaggiare gli interessi di imprenditori privati, a svantaggio di chi soffre o di chi ancora lotta notte e giorno per salvare le nostre vite". (Ren)