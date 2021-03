Covid: Nardella (Uil), detenuti pericolosi ricoverati in corsia presso l'ospedale di Sulmona? Perché?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mauro Nardella, segretario generale territoriale Uil Pa Polizia penitenziaria, "quello che è accaduto negli ultimi 15 giorni all'ospedale di Sulmona ha davvero dell'incredibile. Pur avendo un repartino penitenziario all'avanguardia e tra i più avveniristici e sicuri d'Italia, infatti - afferma il dirigente sindacale -, è capitato che nel giro di 15 giorni si sono succeduti ben tre ricoveri, riguardanti altrettanti boss della mala campana e pugliese, direttamente in corsia presso l'Unità operativa di chirurgia, con tanto di piantonamento da parte di un nutrito schieramento di uomini della polizia penitenziaria". Nardella, che interviene subito dopo le dimissioni di uno dei più pericolosi detenuti d'Italia, parla di una "scelta fatta dalla competente Asl di porre in degenza pericolosi criminali, seppur a distanza di giorni l'uno dall'altro, in un contesto che non risponde in maniera determinante ai requisiti di sicurezza e di privacy previsti per questa tipologia di pazienti. Al di là della mancanza di sufficiente rinforzo strutturale, attesa la scelta fatta di non poter contare su di uno spazio blindato e riservato ed al quale si è ovviato con il potenziamento della scorta, i detenuti sono stati alloggiati uno per volta in una stanza posta all'interno di una corsia dove erano ospitati, in altre stanze, decine di altre persone e per di più di fronte ad una ove vi erano due pazienti di sesso femminile". (segue) (Gru)