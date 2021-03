Covid: De Luca, variante inglese estremamente aggressiva rispetto ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in questa situazione perché la capacità di contagio delle varianti, inglese in modo particolare, è estremamente aggressiva. E con la caratteristica che il contagio con varianti tutta i giovani più degli anziani. Questa è la caratteristica specifica. Avete ascoltato che nei giorni scorsi a Modena è stata ricoverata in terapia intensiva una bambina di 11 anni. Per dire che davvero siamo di fronte a variante di estrema pericolosità e abbiamo registrato livello di contagio enorme nel mondo della scuola". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)