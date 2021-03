© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in zona rossa, contagio non si può reggere. Impatto sulla rete ospedaliera rischia di diventare insostenibile. Appesantimento delle situazione, evidentemente prendere misure eccezionali". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)