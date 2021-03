Cultura: Lucia Valenzi, Fondazione attiva anche durante pandemia, pronta ad affrontare la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento storico con la pandemia che ha tenuto in scacco la nostra società, credo che nella città di Napoli e nella nostra regione la Fondazione Valenzi ha cercato di essere attiva e presente, ha dimostrato la sua vitalità ed è pronta ad affrontare l'auspicabile ripresa. Si presenta ora con un insieme di cariche sociali rinnovate avendo ricevuto il consenso e la disponibilità di persone di grande professionalità che hanno scelto di esprimere insieme la loro volontà di impegno civile e sociale". Lo ha dichiarato la fondatrice e presidente Lucia Valenzi, presentando il nuovo assetto organizzativo della Fondazione Valenzi con Alfonso Trapuzzano segretario generale, Roberto Race presidente del Comitato di Indirizzo e Lida Viganoni di quello Scientifico. "Ne sono davvero felice - prosegue Lucia Valenzi - pensando che a 12 anni dalla nascita della Fondazione e dalla morte di mio padre siamo riusciti a consolidare in un'attività concreta e attuale, non banalmente memorialistica, il patrimonio di cultura e di stile che apparteneva ai miei genitori Maurizio e Litza Valenzi. Accrescere nei cittadini, e soprattuto nei giovani, la consapevolezza del patrimonio culturale, storico e ambientale, dei nuovi diritti civili, sociali e delle politiche di sviluppo: questo era lo spirito che ha caratterizzato sin dalla sua nascita la Fondazione". (segue) (Ren)