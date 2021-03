Cultura: Lucia Valenzi, Fondazione attiva anche durante pandemia, pronta ad affrontare la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2009 - prosegue la presidente Valenzi - quando si è costituita abbiamo deciso subito di porci non come un ente commemorativo di un singolo individuo ma come un'istituzione rivolta ai problemi attuali, impegnata soprattutto dal punto di vista culturale, ma anche da quello sociale nella città e nella regione. Infatti a differenza di altre Fondazioni a carattere culturale abbiamo il valore aggiunto di un progetto sociale per l'infanzia. Al momento della costituzione si fece subito la scelta di avere una piena autonomia, anche se questo sarebbe costato qualcosa dal punto di vista della solidità finanziaria. Un'impostazione che prevedeva e prevede ancora oggi di non schierarci con singoli partiti o addirittura correnti politiche, ma che vuole aprire e promuovere un dialogo aperto e sereno fra tutti coloro che sono interessati allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del territorio, attraverso un dialogo aperto e sereno". (Ren)