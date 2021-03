Covid: terminato incontro governo-Regioni su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' terminato l'incontro in videoconferenza tra il governo e i rappresentanti della Conferenza delle Regioni, Anci e Upi sul tema vaccini. Nella sede del dipartimento per gli Affari regionali, in via della Stamperia a Roma, erano presenti oltre la ministra Mariastella Gelmini, il nuovo capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Collegato dalla sede del suo ministero invece, il titolare della Salute, Roberto Speranza. (Rin)