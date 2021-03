Piemonte: "misure anti-smog penalizzano aziende agricole", Confagricoltura chiede incontro alla Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura Piemonte, con una lettera del presidente Enrico Allasia indirizzata agli assessori regionali all’Ambiente Matteo Marnati e all’Agricoltura Marco Protopapa, ha chiesto nelle scorse ore la convocazione di un tavolo tecnico per discutere delle misure straordinarie antismog che rischiano di causare un danno economico rilevante alle aziende agricole. Con la D.G.R n. 9-2916 del 26 febbraio scorso – ricorda Confagricoltura - sono state infatti approvate una serie di disposizioni straordinarie per la tutela della qualità dell'aria, che per il settore agricolo si traducono essenzialmente in divieti, applicati nei periodi di superamento delle soglie di inquinamento, riguardanti la combustione all’aperto di paglie e residui colturali e la distribuzione in campo di tutte le matrici fertilizzanti contenenti azoto (reflui e digestati, sia palabili, sia non palabili, concimi minerali, ammendanti e correttivi). Data l’urgenza del provvedimento, le misure sono state adottate praticamente senza possibilità di confronto e discussione. Confagricoltura Piemonte ritiene che non siano stati considerati in modo adeguato alcuni aspetti tecnico-agronomici fondamentali, in particolare per quanto riguarda la fertilizzazione. Infatti, nell’estendere l’obbligo di interramento immediato a tutti i concimi azotati non si è tenuto conto del fatto che questa operazione risulti agronomicamente impossibile qualora vi sia già una coltura in atto (per esempio grano o orzo) e che, a questo punto della stagione, non sia neanche possibile cambiare il piano di concimazione già impostato e in parte realizzato, ricorrendo, per esempio, a concimi a lento rilascio. Anche la letamazione dei prati in primavera, pratica agronomica non solo consigliata, ma raccomandata per quanto riguarda le coltivazioni biologiche, risulterebbe irrealizzabile, oltre che distruttiva per il cotico erboso, se il letame dovesse essere interrato. (segue) (Rpi)