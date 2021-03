Cultura: Fondazione Valenzi punta su ripresa e rinnova le cariche sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essere una fondazione attiva nella cultura e nel sociale a supporto del rilancio di Napoli e del Mezzogiorno. È questa la nuova mission decisa per la Fondazione Valenzi, l'istituzione internazionale nata nel 2009 dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983. Per affrontare questo obiettivo la Fondazione si è dato un nuovo assetto organizzativo. La fondatrice e presidente Lucia Valenzi sarà affiancata dall'avvocato penalista Alfonso Trapuzzano come segretario generale, dal giornalista e consulente in corporate strategy (segretario generale della Fondazione dalla nascita al 2015) Roberto Race come presidente del Comitato di Indirizzo, dall'ex rettore dell'Università degli studi L'Orientale Lida Viganoni come presidente del Comitato dcientifico. A Trapuzzano, Race e Viganoni si aggiungono l'avvocato amministrativista, medaglia d'oro al merito forense, Gherardo Marone come consigliere giuridico, l'imprenditore Salvatore Verbale come consigliere per l' Innovazione, la docente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli Olga Scotto di Vettimo come curatrice della Collezione Valenzi e il direttore di Inward Osservatorio nazionale sulla Creatività urbana Luca Borriello come consigliere per la Creatività.(Ren)