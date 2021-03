Covid: Corte conti Campania, contratto tra Regione e sanità privata, danno erariale di 18milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonterebbe a oltre 18 milioni di euro il danno erariale causato dall'indebito pagamento che le Asl della Campania avrebbero effettuato verso le cliniche private convenzionate regionali nell'ambito di un contratto stipulato tra la Regione e l'Associazione italiana ospedalità privata Campania (Aiop) durante la prima fase dell'emergenza sanitaria. Lo rende noto il procuratore regionale Maurizio Stanco nel corso della relazione inaugurazione dell'anno giudiziario 2021. Stanco sottolinea come l'intervento della Corte abbia evitato un'ulteriore pagamento indebito stimabile in 30 milioni di euro. L'analisi degli atti acquisti e l'elaborazione dei dati documentali medesima hanno consentito di appurare nel periodo interessato, marzo-aprile 2020, che le case di cura avrebbero "emesso fatture illegittime in quanto comprensive, oltre che della remunerazione, su base mensile, della prestazione effettivamente resa, anche del compenso riconducibile a prestazioni mai rese", sottolinea Stanco. Inoltre, l'attenzione dei giudici della Corte dei conti si è focalizzata, nel corso dell'indagine ancora aperta, sulla costruzione dei tre ospedali modulari, realizzati presso l'ospedale del Mare di Napoli, a Caserta e a Salerno.(Ren)