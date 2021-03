Abruzzo: Confesercenti e Fiesa, su vaccini Regione dia priorità ad attività settore alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera al presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, e all'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, Confesercenti Abruzzo e Fiesa Regionale (Federazione italiana specialisti dell'alimentazione), chiedono un urgente intervento teso a sollecitare il ministero della Salute e gli organi competenti affinché la regione Molise sia messa nelle condizioni di poter garantire la vaccinazione agli operatori del Settore alimentare e della distribuzione alimentare in quanto riconducibili ai servizi essenziali, così come definiti dalla normativa nazionale sviluppata durante il primo lockdown. "Per Confesercenti Abruzzo, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria le imprese e i lavoratori del Settore alimentare e della distribuzione alimentare hanno dovuto fronteggiare, più che in altri settori, le pesanti ricadute della pandemia - ha dichiarato Daniele Erasmi, presidente regionale di Confesercenti -. Siamo in un ambito produttivo le cui aziende sono state chiamate più volte e con atti successivi sia dal Governo centrale che regionale, a garantire in sicurezza la continuità di un servizio fondamentale per i cittadini, nonostante le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria che ha comunque prodotto drammatici effetti economici con il crollo dei ricavi". (segue) (Gru)