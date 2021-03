Vaccino: Toti, serve legge che semplifichi gigantesca burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti, sollecita "una legge che semplifichi la gigantesca burocrazia che rallenta anche il mondo dei vaccini". Su Facebook al termine dell'incontro con il governo, in particolare i ministri per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e della Salute, Roberto Speranza, il commissario all'emergenza Covid e ai vaccini Figliuolo e il nuovo capo della Protezione civile Curcio, Toti ha chiesto "di semplificare il più possibile le procedure di vaccinazione per rendere più snello, rapido e chiaro per i cittadini il piano di vaccinazione". (Rin)