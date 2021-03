Sardegna: Solinas riceve a Villa Devoto il generale Carmelo Burgio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Christian Solinas ha ricevuto a Villa Devoto, per un cordiale colloquio, il generale di corpo d'armata dei Carabinieri Carmelo Burgio, dal 13 gennaio comandante interregionale dei Carabinieri "Podgora", responsabile dell'Arma dei Carabinieri per il Centro Italia e la Sardegna. Nel corso del colloquio, è stato sottolineato il profondo legame che unisce la Sardegna all'Arma dei Carabinieri, istituzione fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica, radicata e presente su tutto il territorio regionale e particolarmente vicina ai cittadini sardi.Una funzione importante, quella dei Carabinieri, che, come sottolineato dal presidente Solinas, svolgono una costante opera di prevenzione e di presidio, Comune per Comune, privilegiando la vicinanza e l'ascolto dei cittadini. C'è inoltre un legame storico unico tra la Sardegna e l'Arma, come sottolineato dal presidente Solinas e dal Generale Burgio: la presenza nell'Isola del corpo dei Dragoni di Sardegna, progenitore dell'Arma dei Carabinieri. L'antica amicizia e lo spirito di collaborazione istituzionale si esprime oggi, tra le sue varie articolazioni concrete, anche con il comune intendimento di predisporre un protocollo d'intesa tra la Regione e l'Arma per la valorizzazione e ristrutturazione delle Caserme dei Carabinieri in molti Comuni della Sardegna. (Rsc)