Abruzzo: Marsilio incontra Carfagna su Zes

- Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, è stato ricevuto, questa mattina a Roma, dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, per affrontare diversi argomenti di fondamentale importanza per lo sviluppo della Regione. Nel corso dell'incontro Marsilio ha sottoposto alla ministra la necessità, condivisa con tutte le regioni del Mezzogiorno, di fare avere al sud giusti fondi del Recovery fund, oltre a ribadire l'impellenza di un riequilibrio del piano vaccinale passando subito ad una distribuzione in base a criteri demografici, poiché l'Abruzzo ha finora ricevuto un numero di vaccini più basso rispetto al resto d'Italia. Marsilio e la ministra Carfagna sono stati concordi sulla necessità di procedere speditamente alla nomina del commissario della Zes, altro importante tema affrontato nel corso dell'incontro. (segue) (Gru)