Abruzzo: Marsilio incontra Carfagna su Zes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la ministra - ha commentato Marsilio - per aver risposto in maniera adeguata all'esigenza di far finalmente partire uno strumento importante per lo sviluppo e il rilancio del territorio abruzzese, soprattutto in una congiuntura economica di crisi come quella attuale. Altrettanto impegno è stato assunto per convocare al più presto il tavolo istituzionale del Cis, per riempire finalmente di contenuti una scatola rimasta tristemente vuota, attraverso l'individuazione di progetti da finanziare e le relative risorse in un quadro di sviluppo del turismo esteso a tutto il territorio regionale. Infine ho sollecitato la ministra a dare seguito agli accordi già raggiunti con l'ex ministro Provenzano sulla riprogrammazione dei fondi, trovando anche qui la disponibilità a dare l'anticipazione dei fondi della programmazione 21/27 da portare quanto prima al Cipe, un'anticipazione che sarà necessaria a rifinanziare le opere del Masterplan fino ad oggi utilizzate per dare copertura ai provvedimenti anti Covid". (Gru)