Vaccino: Abruzzo, Mariani sollecita incontro con vertici Asl di Teramo

- Il consigliere regionale Sandro Mariani, capogruppo di "Abruzzo in Comune", ha inviato una richiesta al direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, e al direttore sanitario, Maurizio Brucchi, per fissare al più presto un incontro istituzionale per affrontare il delicato tema della campagna vaccinale nel territorio provinciale. "Nel corso di quest'ultimo anno, in cui l'emergenza sanitaria ha stravolto le nostre vite, ho sempre cercato di mantenere uno spirito di fattiva e leale collaborazione verso le istituzioni e, in quest'ottica, ho chiesto di potermi confrontare con i vertici della Asl di Teramo al fine di avere informazioni puntuali in merito all'organizzazione della campagna vaccinale in corso di svolgimento e tentando, nei limiti delle mie competenze specifiche e delle esperienze istituzionali maturate, di apportare un contributo fattivo al solo ed un unico vantaggio della collettività teramana", dichiara Mariani. (segue) (Gru)