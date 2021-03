Vaccino: Abruzzo, Mariani sollecita incontro con vertici Asl di Teramo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste settimane, tra i nostri concittadini, si contrappongono purtroppo sentimenti di forte inquietudine per l'andamento dei contagi ad aneliti di estrema speranza per l'avvio della somministrazione dei vaccini. Tuttavia, nella mia quotidiana attività di ascolto e confronto sul territorio, ricevo numerose segnalazioni inerenti problematiche di varia natura legate alla campagna vaccinale da parte di amministratori locali, rappresentanti delle categorie e privati cittadini" prosegue il capogruppo di "Abruzzo in Comune". "Pertanto - conclude - auspico di poter avere, al più presto, un incontro dal vivo con i vertici dell'azienda sanitaria per comprendere al meglio la ratio che c'è dietro alcune scelte legate a categorie prioritarie e modalità organizzative, ma soprattutto ribadirò loro la mia volontà di mettermi a disposizione e offrire il mio contributo operativo oltre che istituzionale". (Gru)