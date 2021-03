Abruzzo: Marsilio inaugura Tac al servizio Covid Hospital di Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo recuperato un altro locale abbandonato da tempo immemore. Uno spazio all'interno del quale sono stati effettuati lavori edili e che adesso abbiamo dotato di un nuovo macchinario che potenzierà tutta la diagnostica dell'ospedale. Infatti, non è soltanto al servizio del Covid Hospital anche se è chiaro che, in questo momento, sarà principalmente dedicato a questo. Si tratta, in ogni caso, di un altro importante tassello di potenziamento dei servizi per tutte le patologie che interessano i cittadini". Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha commentato così l'inaugurazione della Tac a 128 strati, dedicata al Covid Hospital di Pescara, avvenuta, questo pomeriggio, nell'ambito del potenziamento della rete Covid regionale. Si tratta di una apparecchiatura dal costo di circa 450 mila euro che entrerà in funzione a stretto giro. (segue) (Gru)