Napoli: giunta, omicidio Falcone, Comune ammesso a parte civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla sicurezza urbana del Comune di Napoli Alessandra Clemente e l'assessore all'avvocatura Rosaria Galiero hanno reso noto che il Comune di Napoli si è costituito parte civile nel processo a carico di Mauro Severino per l'omicidio di Patrizio Falcone , marittimo di 42 anni, ucciso in una lite condominiale a Piscinola nel maggio del 2020. La Corte di Assise di Napoli, rigettando l'eccezione del difensore dell'imputato, ha ammesso la costituzione di parte civile, ravvisando quindi la sussistenza di un pregiudizio immediato e diretto per l'ente causalmente riferibile alla condotta dell'imputato. Gli assessori hanno dichiarato: "Questa pronuncia costituisce un importante precedente in tema di azioni omicidiarie avvenute tra privati perché fatti di sangue così efferati e brutali sono lesivi per la collettività che il Comune rappresenta. Siamo vicini alla famiglia, alla moglie e ai figli e saremo al loro fianco in giudizio". (Ren)