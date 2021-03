Napoli: grand tour, Coldiretti firma accordo con ristoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’appuntamento con il “Grand Tour” si rinnova con la seconda settimana dedicata ai “Percorsi delle Terre Vulcaniche”, dedicate all’incontro tra il pomodorino del piennolo vesuviano e le ceramiche di Terzigno, con uno speciale laboratorio di decorazione della pietra lavica ceramizzata. Le due aziende artigiane, Ceramiche Di Pinto e Arpi, sono presenti grazie alla partnership di progetto con Casartigiani Napoli. Venerdì 5 e sabato 6, dalle 9 alle 14, sarà possibile anche trovare l’infopoint di Campania Incoming, dove poter ritirare il materiale informativo sui percorsi turistici/culturali prenotando direttamente viaggi ed escursioni in provincia di Napoli, in attesa che le norme anti covid lo consentano. Infine, domenica 7 marzo, dalle 9 alle 14, apertura straordinaria al Mercato San Paolo in via Guidetti 72 con la giornata speciale dedicata ai fiori e alla festa donna. (Ren)