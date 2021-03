Napoli: prefetto visita il Centro elettronico nazionale della Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha visitato il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (Cen) per la gestione, il coordinamento e lo sviluppo degli archivi e delle procedure informatizzate della Polizia di Stato di Napoli, sito nell'area del Real Bosco di Capodimonte. Il prefetto, accolto dal direttore e dai dirigenti della strutturaha visitato il Centro, dove vengonogestitii sistemi informatici ritenuti strategici per le attività della Polizia di Stato. In particolare presso il Noc Network operative center del Cen si trova il data base dei passaporti e dei permessi di soggiorno, il portale “Alloggiati web”, il Sistema centralizzato nazionale targhe e transitipresso (Scntt) cui confluiscono tutti i transiti rilevati dai sistemi periferici divideosorveglianza ele liste nazionali delle targhe rubate o segnalate dagli uffici di polizia (più di un terzo dei controlli sulle targhe si riferisce all’area metropolitana di Napoli). Nel corso della visita sono stati illustrati i progetti in corso di realizzazione. (Ren)