Campania: Muscarà (M5s), Regione ammette omissioni su traffico di rifiuti in Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muscarà ha aggiunto: "Quanto alla effettiva natura dei rifiuti spediti, per la gran parte di tipo ospedaliero, viene scaricata la responsabilità sulla Provincia e sull'autorità doganale, omettendo che in questo tipo di analisi andrebbe coinvolta l'Arpac, la principale società regionale in tema di controlli ambientali". Quindi ha concluso: "A evidenziare la totale assenza di un apparato di controllo è la decisione della Regione di bloccare al momento ogni viaggio di rifiuti pericolosi oltre frontiera. Senza dimenticare la beffa, ovvero che i rifiuti finiti in Tunisia dovranno essere rimpatriati e non c'è ancora alcuna pianificazione relativa a specifiche modalità di smaltimento. Nuove balle di rifiuti speciali e pericolosi in una regione già satura di balle e di veleni". (Ren)