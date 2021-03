Napoli: domani assessori Clemente e Gaudini in visita a stazione Arco Mirelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 10 l'assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente e l'assessore alla viabilità Marco Gaudini, visiteranno la stazione Arco Mirelli della Linea 6 della Metropolitana e piazza della Repubblica, i cui lavori di completamento e sistemazione sono ormai quasi ultimati. L'annuncio in una nota del Comune di Napoli. In particolare in piazza della Repubblica sono quasi finiti i lavori per la creazione della rotatoria con l'installazione del restaurato monumento allo scugnizzo napoletano, che celebra e rievoca l'insurrezione popolare di Napoli del '43 contro i nazisti, ed è in via di completamento la riqualificazione delle aiuole e dei giardinetti.(Ren)