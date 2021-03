Recovery: De Poli (Udc), governo inserisca Alta velocità Pd-Bo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta velocità ferroviaria Padova Bologna "è un'opera strategica: il governo la inserisca nel Recovery plan. Sono d'accordo con il presidente Cgia di Mestre, Roberto Bottan. Ho posto la questione sul tavolo del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini". Lo afferma in una nota il senatore Udc Antonio De Poli che aggiunge: "Si tratta di un'infrastruttura chiave per il rilancio economico e del mercato del lavoro non solo dei due territori regionali - Veneto ed Emilia Romagna - ma dell’intero Paese, considerando il ruolo di locomotive che le due regioni ricoprono sul piano nazionale. Essere contrari alla realizzazione di opere strategiche vuol dire remare contro lo sviluppo dei territori. Non inserire l'Alta velocità ferroviaria Padova-Bologna penalizzerebbe non solo il Veneto ma tutto il Nord-est che, già oggi, registra un gap infrastrutturale rispetto ai competitors nel resto d'Europa. In Senato ho presentato, proprio qualche giorno fa, un'interrogazione parlamentare al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sociali. Mi auguro che, grazie al pressing dei parlamentari, il Governo possa ravvedersi e valutare la decisione di inserire l'opera nella fase di riscrittura del Piano nazionale di ripresa e resilienza", conclude De Poli. (Com)