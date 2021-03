Molise: iniziative M5s in Consiglio regionale su vicenda impianto di ossigenoterapia al "Cardarelli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le carenze strutturali e organizzative dell'ospedale 'Cardarelli' di Campobasso sono state oggetto di diversi nostri richiami e denunce, portati all'attenzione tanto dei vertici Asrem che della giunta regionale. Nei mesi scorsi, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni su quello che accadeva all'interno dell'ospedale più importante della regione. Segnalazioni che ci spinsero ad effettuare più sopralluoghi in quella struttura, per verificare di persona le criticità testimoniate. In particolare, ci riferiamo alla promiscuità tra i reparti, all'assenza di 'zone grigie', alle attività di sanificazione. Ci sono poi pervenuti diversi messaggi, con tanto di video allegati, che evidenziavano grandissime criticità negli impianti che dovevano garantire l'ossigenazione ai ricoverati nei reparti Covid. Quelle immagini ci hanno scosso profondamente, ciononostante abbiamo valutato che fosse quanto mai inopportuno creare allarmismo. In una situazione già drammatica, anche da un punto di vista psicologico, bisognava innanzitutto scongiurare che i cittadini spaventati rinunciassero alle cure". Lo scrivono oggi in una nota i consiglieri regionali del gruppo M5s Molise. (segue) (Gru)