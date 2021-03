Campania: Saiello (M5s), no a nuovo sito di compostaggio a Marigliano (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Superare la strategia inceneritorista, puntando al compostaggio, è una battaglia che come Movimento 5 Stelle portiamo avanti da sempre. Ma questo non equivale a saturare di impianti aree che sono già al collasso per l'elevata presenza di siti di trattamento o che comunque sono state per anni oggetto di scempio ambientale". Loha affermato in una nota il consigliere regionale M5s campano Gennaro Saiello: "La previsione di un impianto di compostaggio a Marigliano, nell'area di Boscofangone, collide con i principi di un'equa distribuzione di siti di questo genere, tenuto conto che il piano d'ambito prevede impianti a Pollena, Palma Campania, Pomigliano e Afragola, in aggiunta allo stir di Tufino e all'inceneritore di Acerra. Una concentrazione straordinaria senza considerare che nel caso di Marigliano, l'impianto dovrà sorgere sia in un'area in cui sono state stoccate ecoballe per dieci anni e il cui suolo è in attesa del piano di caratterizzazione, per procedere alla successiva bonifica". Saiello ha concluso: "Alla Regione chiedo di riconsiderare la scelta di Marigliano, alla luce della già eccessiva concentrazione impiantistica, oltre che di valutare la sospensione della progettazione definitiva e della procedura autorizzativa in attesa degli esiti della caratterizzazione e della eventuale bonifica del sito". (Ren)