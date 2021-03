Covid: La Maddalena ancora per un'altra settimana in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Maddalena resterà in zona rossa ancora per un'altra settimana. Lo comunica su Facebook il sindaco Fabio Lai. "Che la curva di contagio sia cresciuta a livello esponenziale ormai è un dato inconfutabile. In meno di un mese siamo passati da 5 casi a 64. A seguito di colloqui con l’Assessorato alla Sanità e l’azienda Sanitaria - scrive Lai - si è ritenuto necessario estendere la zona rossa per un’ulteriore settimana. Domani comunicheremo le nuove restrizioni, in quanto adegueremo l’ordinanza alle norme nazionali previste da dpcm Draghi, le quali entreranno in vigore dal 06 marzo 2021. Pertanto - continua - per tutta la giornata del 5 marzo 2021 resteranno in vigore le attuali limitazioni. Vi chiedo aiuto davvero affinché questo ulteriore sacrificio non sia inutile", conclude.(Rsc)