Napoli: merce abusiva sequestrata a Chiaia e Avvocata

- Ieri a Napoli gli agenti delle unità operative Avvocata e Chiaia sono intervenuti a seguito di segnalazioni ricevute dai cittadini circa la presenza di venditori ambulanti ed in particolare in via Chiaia, via Toledo, via Nazario Sauro, via Cesario Console. Sono state sequestrate merci prive di marchio Ce e in assenza di titoli autorizzativi: 4500 cover per cellulari; 450 paia di occhiali; 770 giocattoli; 350 pellicole protettive per cellulari; 30 copricapi; 150 bracciali e collane varie; 200 pezzi di accessori per cellulari. Inoltre, sono state sequestrate penalmente, in quanto contraffate: 120 cover, 30 cinture e 500 cover per cellulari tutte detenute da soggetto fermato e sottoposto a fotosegnalamento per i dovuti accertamenti identificativi. (Ren)